 

Суд заставил мать лечить от ВИЧ двухлетнего ребёнка в Иркутской области

 12 октября, 06:55
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Суд заставил мать лечить от ВИЧ двухлетнего ребёнка в Иркутской области
Фото с сайта pixabay.com

Жительницу города Братска Иркутской области суд обязал лечить своего двухлетнего сына, больного ВИЧ-инфекцией с рождения, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Иркутского областного центра СПИД 12 октября.

Братский районный суд удовлетворил иск прокуратуры в отношении матери ребёнка. Известно, что женщина сама живёт с ВИЧ. По словам врачей, на её отказ принимать терапию самой и лечить маленького сына подействовали статьи в интернете так называемых ВИЧ-диссидентов, отрицающих болезнь. По мнению прокуратуры, таким образом она нарушила права ребёнка на охрану здоровья и медицинскую помощь.

«Детей, больных ВИЧ-инфекцией, иногда приходится защищать от необдуманных действий их собственных родителей, — рассказала главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова. — С нашей, медицинской, точки зрения, просто недопустимо оставаться в стороне от подобных ситуаций. Ребёнок не виноват в том, что получает вирус с рождения, его необходимо лечить, чтобы обеспечить такую же полноценную жизнь, как и других сверстников. Без терапии такие дети могут умереть через несколько лет».

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, решение суда принято к немедленному исполнению, в службу судебных приставов направлен исполнительный лист.

Стоит отметить, на данный момент в Иркутской области проживает более 35 тысяч человек с ВИЧ в организме. Ежегодно от ВИЧ-положительных мам в Прибайкалье появляется более 800 детей, которые более чем в 98 % случаях, благодаря медицинской помощи, рождаются здоровыми. А тем, кто унаследовал вирус от матерей, врачи гарантируют шансы на полноценную и здоровую жизнь при своевременном лечении и следованию указаниям врачей.

Напомним, в июле Роспотребнадзор назвал российские города-лидеры по распространению ВИЧ и СПИД, в число которых вошли Иркутск, Кемерово и Новосибирск.

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