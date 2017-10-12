Томские учёные научат дрон захватывать шпионские беспилотники

Учёные из Томского государственного университета планируют создать систему автономного интеллектуального функционирования для беспилотных летательных аппаратов; подобных разработок в России не существует, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения пресс-службы ТГУ.

На основе системы будет создан аппаратно-программный комплекс защиты от беспилотников-разведчиков, которые используются для промышленного и военного шпионажа.

«Не секрет, что малогабаритные летательные аппараты всё чаще используются как инструмент разведки, — рассказал декан факультета инновационных технологий ТГУ Станислав Шидловский. — Для борьбы с подобными несанкционированными действиями разрабатываются разные инструменты — от использования дронов, которые под управлением оператора атакуют чужака, до применения в качестве захватчиков специально обученных птиц».

Учёные планируют создать интеллектуальную надстройку, которая поможет летательным аппаратам действовать автономно — к примеру, самостоятельно распознавать посторонний объект, выстраивать свою траекторию в обход препятствий.

Чтобы сторож-беспилотник смог выполнять необходимые функции, его оснастят специализированными средствами — системами технического зрения, управления и прокладывания пути. С их помощью летательный аппарат будет выстраивать трёхмерную карту пространства вокруг себя, фиксировать присутствие нарушителя, прогнозировать его движение и решать, в какой момент нужно атаковать противника.

«Основная техническая сложность заключается в том, чтобы обеспечить вычисления на борту транспортного средства, — уточнил Станислав Шидловский. — Вес, который может поднять беспилотник, ограничен, туда нельзя установить мощный компьютер, поэтому все расчёты будут производиться на небольших вычислителях, которые могут параллельно обрабатывать большое количество информации. Для этого необходимо написать специальные алгоритмы, над созданием которых мы и будем работать».

Проект стал победителем конкурса «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Напомним, что в июле разработчики томской компании «Сибирские информационные системы» одними из первых в мире научили беспилотник ориентироваться в закрытом помещении без связи.