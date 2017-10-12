 

Томские учёные научат дрон захватывать шпионские беспилотники

 12 октября, 08:18
были упомянуты
подходящие темы
Томские учёные научат дрон захватывать шпионские беспилотники
Фото с сайта pixabay.com

Учёные из Томского государственного университета планируют создать систему автономного интеллектуального функционирования для беспилотных летательных аппаратов; подобных разработок в России не существует, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения пресс-службы ТГУ.

На основе системы будет создан аппаратно-программный комплекс защиты от беспилотников-разведчиков, которые используются для промышленного и военного шпионажа.

«Не секрет, что малогабаритные летательные аппараты всё чаще используются как инструмент разведки, — рассказал декан факультета инновационных технологий ТГУ Станислав Шидловский. — Для борьбы с подобными несанкционированными действиями разрабатываются разные инструменты — от использования дронов, которые под управлением оператора атакуют чужака, до применения в качестве захватчиков специально обученных птиц».

Учёные планируют создать интеллектуальную надстройку, которая поможет летательным аппаратам действовать автономно — к примеру, самостоятельно распознавать посторонний объект, выстраивать свою траекторию в обход препятствий.

Чтобы сторож-беспилотник смог выполнять необходимые функции, его оснастят специализированными средствами — системами технического зрения, управления и прокладывания пути. С их помощью летательный аппарат будет выстраивать трёхмерную карту пространства вокруг себя, фиксировать присутствие нарушителя, прогнозировать его движение и решать, в какой момент нужно атаковать противника.

«Основная техническая сложность заключается в том, чтобы обеспечить вычисления на борту транспортного средства, — уточнил Станислав Шидловский. — Вес, который может поднять беспилотник, ограничен, туда нельзя установить мощный компьютер, поэтому все расчёты будут производиться на небольших вычислителях, которые могут параллельно обрабатывать большое количество информации. Для этого необходимо написать специальные алгоритмы, над созданием которых мы и будем работать».

Проект стал победителем конкурса «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Напомним, что в июле разработчики томской компании «Сибирские информационные системы» одними из первых в мире научили беспилотник ориентироваться в закрытом помещении без связи.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 октября, 07:00 • интервью

Спекулятивность дизайна

Теоретик дизайна Бенджамин Браттон о том, какие интерфейсы помогут заглянуть в будущее и как измерять город.
 22 сентября, 13:41 • интервью

Закопай меня медведь!

Геолог Андрей Вишневский рассказал, какие камни можно найти в Сибири, как готовиться к экспедициям и передать любовь к профессии студентам.
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
 3 октября, 11:42 • новость

Более шести тысяч жителей Новосибирска попали под сокращение штата

Новосибирские предприятия сократили более шести тысяч работников — в регионе насчитывается 12,2 тысячи безработных.
присоединяйтесь!
    