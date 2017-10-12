 

Томский суд приговорил двух полицейских к лишению свободы за отказ спасти ребёнка

 12 октября, 11:27
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Томский суд приговорил двух полицейских к лишению свободы за отказ спасти ребёнка
Фото с сайта rod-pravo.org

Суд приговорил двух сотрудников полиции в Томске к лишению свободы за отказ помочь ребёнку, которого избивал родственник; мальчик умер в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения пресс-службы регионального управления следкома.

По данным ведомства, в июле 2015 года командир роты патрульно-постовой службы и водитель-полицейский приехали на улицу Грузинскую. От дежурного им поступило сообщение об избиении несовершеннолетнего. Их встретила женщина, которая рассказала, что ранее судимый брат закрылся в квартире с её десятилетним сыном и избивает его.

«Несмотря на то, что женщина просила сотрудников полиции взломать дверь квартиры и спасти мальчика, они не приняли мер, направленных на проникновение в жилое помещение для спасения жизни малолетнего ребёнка и пресечения совершаемого в отношении него преступления», — сказано в сообщении.

Сын женщины скончался в больнице 10 августа 2015 года от полученных травм. Её брат приговорён к 23 годам лишения свободы.

Сотрудников полиции судили по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Один получил наказание в виде 1 года лишения свободы, второй — 1 года и 6 месяцев. Ведомство отмечает, что приговор может быть обжалован.

Напомним, в октябре кемеровский участковый признался в изготовлении крупной партии наркотика.

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