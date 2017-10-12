 

Водители новосибирских трамваев и троллейбусов недополучили 14 млн рублей — прокуратура

 12 октября, 15:14
были упомянуты
подходящие темы
Водители новосибирских трамваев и троллейбусов недополучили 14 млн рублей &mdash; прокуратура
Фото с сайта pixabay.com

Прокурор Новосибирска добился выплаты задолженности по зарплате перед сотрудниками «Горэлектротранспорта», узнал 12 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения областной прокуратуры.

Прокурорская проверка в сентябре показала, что «Горэлектротранспорт» задолжал по заработной плате свыше 14,3 млн рублей. Всего деньги недополучили 926 работников.

Директор предприятия получил представление от прокуратуры, на данный момент документ находится на рассмотрении. В отношении главного бухгалтера организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).

Предприятие полностью погасило задолженность перед работниками. Кроме того, сотрудники получили положенную по закону компенсацию за задержку выплаты заработной платы, сообщает ведомство.

Напомним, в 2015 году мэрия Новосибирска собиралась направить 3,5 млн рублей инвестиций на «Горэлектротранспорт».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

От соли к криптовалюте

 11 октября, 12:06 • колонка
Сергей Ивлев
финансовый аналитик
 27 сентября, 10:39 • статья

«Мир» не во всём мире

Карта не действует за рубежом. Зато работает в Крыму. Разбираемся, зачем человеку нужен «Мир».
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
присоединяйтесь!
    