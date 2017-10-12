Прокурор Новосибирска добился выплаты задолженности по зарплате перед сотрудниками «Горэлектротранспорта», узнал 12 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения областной прокуратуры.

Прокурорская проверка в сентябре показала, что «Горэлектротранспорт» задолжал по заработной плате свыше 14,3 млн рублей. Всего деньги недополучили 926 работников.

Директор предприятия получил представление от прокуратуры, на данный момент документ находится на рассмотрении. В отношении главного бухгалтера организации прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»).

Предприятие полностью погасило задолженность перед работниками. Кроме того, сотрудники получили положенную по закону компенсацию за задержку выплаты заработной платы, сообщает ведомство.

Напомним, в 2015 году мэрия Новосибирска собиралась направить 3,5 млн рублей инвестиций на «Горэлектротранспорт».