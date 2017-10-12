 

Волонтёры поискового отряда рассказали о судьбе двух без вести пропавших в Новосибирске

 12 октября, 11:59
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Волонтёры поискового отряда рассказали о судьбе двух без вести пропавших в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Пропавшую два месяца назад 50-летнюю женщину нашли мёртвой; приехавший из Санкт-Петербурга в Новосибирск 30-летний мужчина вернулся в Ленинградскую область, сообщил 12 октября корреспонденту Сиб.фм руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Светлану Буянову родственники, полиция и волонтёры искали с 12 августа; через два месяца правоохранители обнаружили её тело.

«К сожалению, самые страшные предположения сбылись. Вчера была найдена погибшей Буянова Светлана Викторовна», — написал журналистам руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. Об этом волонтёрам сообщили родственники женщины.

Пропавшая жила в квартире в Кировском районе одна, обстоятельства её исчезновения на данный момент не установлены, полиция ведёт расследование.

Ушедший утром 28 сентября из квартиры в Новосибирске Анатолий Виноградов найден живым.

Ранее 30-летний мужчина переехал в Новосибирск из Санкт-Петербурга, искавшая его подруга сообщила волонтёрам, что он может быть дезориентирован и не знает города. Павел Злобин сообщил, что 11 октября стало известно о возвращении молодого человека домой, в Ленинградскую область.

Напомним, в октябре пропавшая в Красноярске девушка с голубыми глазами нашлась в Москве у родственников.

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