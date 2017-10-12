Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей, узнал 12 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Продавец по имени Вадим выставил на продажу в интернете автограф лидера группы «Кино», который он лично получил в Красноярске.

На бумажном фрагменте с логотипом известной японской гитарной фирмы Ibanez написано: «Вадиму от В. Цоя. 5 декабря 1989 года».

По телефону автор объявления сообщил корреспонденту Сиб.фм, что автограф на данный момент не продан, но от дальнейшего разговора отказался.

В группе «Виктор Цой Кино» в соцсети «ВКонтакте» размещена фотография предположительно этого же товара с «Авито».

52-летний фанат Вадим Наливкин получил автограф певца в декабре 1989 года, когда Виктор Цой приезжал в Красноярск на концерт: «Мне повезло — мой друг лично познакомил меня с певцом в красноярском кафе „Куксу“, где Цой обедал. Там я и получил автограф», — подписан данный снимок.

С 1 по 5 декабря 1989 года Виктор Цой дал десять концертов в Красноярске, через полгода он погиб в автомобильной аварии в возрасте 28 лет.

Напомним, в сентябре житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ.