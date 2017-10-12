 

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

 12 октября, 09:30
подходящие темы
Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей
Фото из группы «Виктор Цой» в соцсети «ВКонтакте»

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей, узнал 12 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Продавец по имени Вадим выставил на продажу в интернете автограф лидера группы «Кино», который он лично получил в Красноярске.

На бумажном фрагменте с логотипом известной японской гитарной фирмы Ibanez написано: «Вадиму от В. Цоя. 5 декабря 1989 года».

По телефону автор объявления сообщил корреспонденту Сиб.фм, что автограф на данный момент не продан, но от дальнейшего разговора отказался.

В группе «Виктор Цой Кино» в соцсети «ВКонтакте» размещена фотография предположительно этого же товара с «Авито».

52-летний фанат Вадим Наливкин получил автограф певца в декабре 1989 года, когда Виктор Цой приезжал в Красноярск на концерт: «Мне повезло — мой друг лично познакомил меня с певцом в красноярском кафе „Куксу“, где Цой обедал. Там я и получил автограф», — подписан данный снимок.

С 1 по 5 декабря 1989 года Виктор Цой дал десять концертов в Красноярске, через полгода он погиб в автомобильной аварии в возрасте 28 лет.

Напомним, в сентябре житель Новосибирска удалил с «Авито» объявление о монете «Анна с цепью» из-за внимания СМИ.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 15 сентября, 13:20 • интервью

Йоу, Моцарт!

Музыканты немецкого музыкального проекта Einshoch6, сочетающие хип-хоп и классику — о единстве разного, разбитии стереотипа и о том, зачем заниматься искусством

До Европы раком

 7 сентября, 12:20 • колонка
Сергей Самойленко
искусствовед, культуртрегер
Как новосибирскую улицу Ленина тестировали в пешеходном режиме и как получилось. Спойлер: плохо.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
 3 октября, 11:42 • новость

Более шести тысяч жителей Новосибирска попали под сокращение штата

Новосибирские предприятия сократили более шести тысяч работников — в регионе насчитывается 12,2 тысячи безработных.
присоединяйтесь!
    