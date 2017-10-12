 

Житель Новосибирска получил штраф от Ространснадзора за полёт «Оки»

 12 октября, 13:07
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Житель Новосибирска получил штраф от Ространснадзора за полёт «Оки»
Стоп-кадр из ролика на видеохостинге YouTube

Ространcнадзор оштрафовал жителя Новосибирска за запуск в небо автомобиля марки «Ока» на аэростате, узнал корреспондент Сиб.фм 12 октября из сообщения пресс-службы Западно-Сибиркой транспортной прокуратуры.

Новосибирские энтузиасты сняли и выложили на YouTube ролик под названием «Первая в мире летающая машина», видео собрало свыше 223 тысяч просмотров. Они превратили автомобиль «Ока» в корзину воздушного шара.

Прокуратура провела проверку и решила, что это создало «угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределённого круга лиц, находящихся в зоне подъёма аэростата».

Также ведомство отмечает, что аэростат поднимался в небо ещё два раза — 17 и 28 августа, при этом владелец воздушного шара экспулуатировал его без медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота и судовой документации.

«Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса „С“ без разрешения органов ОрВД (организации воздушного движения — прим. Сиб.фм) и предоставления плана полёта в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачёво», — сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»), части 4 статьи 11.5 КоАП РФ («Управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления») и части 6 статьи 11.5 КоАП РФ («Управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полётная документация»).

Владельцу воздушного судна Ространснадзор выписал несколько штрафов, общая сумма которых — 6 700 рублей. Также в Ленинский районный суд направлен иск с требованием запретить мужчине летать на аэростате до устранения нарушений закона.

Напомним, что в августе житель Алтайского края три дня без разрешения летал на аэростате.

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