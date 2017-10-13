Суд разрушил фиктивный брак замужней женщины с мигрантом в Красноярском крае

Районный суд в Красноярском крае расторг фиктивный брак женщины с мигрантом из Таджикистана — женщина уже состояла в гражданском браке, узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Красноярского края.

Уярский районный суд разрушил фиктивный брак с мигрантом в Красноярском крае. Проверка прокуратуры показала, что супруги совместное хозяйство никогда не вели, проживать совместно и создавать семью не планировали.

Жительница Красноярского края уже состояла в гражданском браке, когда оформила отношения с незнакомым ей человеком в органах ЗАГСа. Согласно материалам дела, родственник попросил женщину вступить в фиктивный брак с иностранцем для получения им гражданства РФ.

Брак без намерения создать семью может быть признан незаконным в судебном порядке, подчеркнули в прокуратуре Уярского района. Иск районного прокурора удовлетворён полностью, брак признан недействительным.

Напомним, что в апреле 2017 года омский чиновник рассказал о браке с девятиклассницей в Элите.