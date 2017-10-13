 

Археологи нашли в центре Новосибирска уникальные артефакты эпохи бронзы

 13 октября, 07:10
были упомянуты
подходящие темы
Археологи нашли в центре Новосибирска уникальные артефакты эпохи бронзы
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН на археологическом комплексе «Турист-2» обнаружили ранний могильник эпохи бронзы, в котором оказались предметы, не имеющие аналогов в мире, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири» 13 октября.

Учёные нашли могильник во время охранно-спасательных работ на территории комплекса «Турист-2», который расположен почти в центре города, — на месте, где строится микрорайон «Европейский берег».

«Он со всех сторон зажат новостройками. Чтобы эта территория не была для учёных окончательно потерянной, здесь в быстром порядке ведутся широкомасштабные археологические работы», — отметил директор ИАЭТ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

В сообщении уточняется, что во время раскопок, которые завершились в сентябре, был найден могильник, а в нём поясные пряжки, пластическая скульптура из камня, изделия из кости и бивня мамонта. Наряду с пластическим искусством здесь обнаружены и костяки людей, и керамика. Это позволит надёжно диагностировать эти материалы и заниматься их предметным изучением.

«Мы нашли ранний могильник эпохи бронзы, я думаю, что это кротовская культура, но с этим надо ещё разбираться, — пояснил заместитель директора по научной работе ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин. — Он датируется III тысячелетием до нашей эры. Сами по себе вещи абсолютно уникальные. Если иконографически мы можем видеть параллели в культурах этого круга, то найденным предметам аналогов нет. Они, без преувеличения, достойны Эрмитажа. Я уверен, что к их анализу не раз ещё будут обращаться специалисты».

По мнению исследователей, находка подчеркнула важность проведения археологических охранно-спасательных работ.

«Всё это богатство, которое цены не имеет, могло быть утрачено под ножом бульдозера», — считает Молодин.

Напомним, в августе иркутские археологи нашли жилище древнего человека с каменной мебелью.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 октября, 11:02 • интервью

Ленин как явление

Литературный критик и писатель Лев Данилкин — о различии фигур Ленина и Сталина и роли Крупской, которую ещё нужно понять.
 22 сентября, 13:41 • интервью

Закопай меня медведь!

Геолог Андрей Вишневский рассказал, какие камни можно найти в Сибири, как готовиться к экспедициям и передать любовь к профессии студентам.
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 29 сентября, 12:46 • новость

Жители Красноярска «выбрали» новым губернатором судимого за убийство предпринимателя из 90-х

Организованное в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-голосование за потенциальных кандидатов в губернаторы Красноярского края показало, что жители Красноярска хотели бы видеть в кресле главы региона известного предпринимателя Анатолия Быкова, судимого за организацию заказного убийства.
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
присоединяйтесь!
    