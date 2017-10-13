Археологи нашли в центре Новосибирска уникальные артефакты эпохи бронзы

Сотрудники Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН на археологическом комплексе «Турист-2» обнаружили ранний могильник эпохи бронзы, в котором оказались предметы, не имеющие аналогов в мире, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири» 13 октября.

Учёные нашли могильник во время охранно-спасательных работ на территории комплекса «Турист-2», который расположен почти в центре города, — на месте, где строится микрорайон «Европейский берег».

«Он со всех сторон зажат новостройками. Чтобы эта территория не была для учёных окончательно потерянной, здесь в быстром порядке ведутся широкомасштабные археологические работы», — отметил директор ИАЭТ СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

В сообщении уточняется, что во время раскопок, которые завершились в сентябре, был найден могильник, а в нём поясные пряжки, пластическая скульптура из камня, изделия из кости и бивня мамонта. Наряду с пластическим искусством здесь обнаружены и костяки людей, и керамика. Это позволит надёжно диагностировать эти материалы и заниматься их предметным изучением.

«Мы нашли ранний могильник эпохи бронзы, я думаю, что это кротовская культура, но с этим надо ещё разбираться, — пояснил заместитель директора по научной работе ИАЭТ СО РАН академик Вячеслав Молодин. — Он датируется III тысячелетием до нашей эры. Сами по себе вещи абсолютно уникальные. Если иконографически мы можем видеть параллели в культурах этого круга, то найденным предметам аналогов нет. Они, без преувеличения, достойны Эрмитажа. Я уверен, что к их анализу не раз ещё будут обращаться специалисты».

По мнению исследователей, находка подчеркнула важность проведения археологических охранно-спасательных работ.

«Всё это богатство, которое цены не имеет, могло быть утрачено под ножом бульдозера», — считает Молодин.

Напомним, в августе иркутские археологи нашли жилище древнего человека с каменной мебелью.