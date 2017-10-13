Бывшая чиновница лишилась незаконной дачи в национальном парке Забайкалья «Алханай»

Забайкальский краевой суд постановил снести летний домик в национальном парке «Алханай», самовольно построенный бывшей замглавы администрации района, узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Забайкалья.

Чиновница в Забайкалье возвела летний домик площадью в 26 м² на особо охраняемой территории национального парка «Алханай». Проверка местной прокуратуры обнаружила незаконное строение в июле 2016 года.

Научно-исследовательский отдел национального парка «Алханай» сделал вывод, что незаконные постройки плохо влияют на экологию парка. Администрация ФГБУ «Национальный парк „Алханай“» 22 августа 2016 года передала специалисту администрации Дульдургинского района извещение о сносе. Женщина попыталась обжаловать решение в суде.

Забайкальский краевой суд признал решение о регистрации кемпинга (летнего домика) незаконным и признал право на снос постройки 10 октября 2017 года. Согласно материалам дела, бывшая замглавы администрации Дульдургинского района по социальной политике являлась госслужащей на момент проверки.

Решение суда вступило в законную силу. Прокуратура Дульдургинского района проводит проверку в отношении бывших госслужащих, которые незаконно регистрировали строения в национальном парке «Алханай».

Напомним, что в марте 2017 года третью мировую святыню буддистов «Алханай» защитили от пожаров после суда.