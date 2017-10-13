 

Кофейня сгорела в новосибирском Академгородке

 13 октября, 08:42
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Кофейня сгорела в новосибирском Академгородке
Фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

В новосибирском Академгородке сгорела кофейня сети «Академия кофе», которая находится на перекрёстке Морского проспекта и улицы Терешковой, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте» 13 октября.

По информации группы, пожар случился в ночь с 12 на 13 октября. Никто не пострадал. Причины возгорания на данный момент не установлены.

Новость дополняется.

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