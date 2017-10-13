 

Неизвестные обокрали бабушку певицы Анны Седоковой в Томске

 13 октября, 17:15
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Неизвестные обокрали бабушку певицы Анны Седоковой в Томске
Фото с личной страницы Анны Седоковой в соцсети «ВКонтакте»

Анна Седокова рассказала о том, что у её 92-летней бабушки, которая живёт в Томске, неизвестные украли серьги, узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из поста в соцсети Instagram.

Певица сообщила, что пожилая женщина осталась одна дома, когда кто-то пришел к ней, оставил две банки мёда в холодильнике и забрал серьги на английской застёжке, которую пенсионерка не смогла бы расстегнуть сама.

«Бабуля Лия живёт в Томске. Она у меня уже очень взрослая, и ей сложновато перелететь в другой город. Тётя Галя буквально на час оставила её дома, — написала Анна Седокова. — Приходит, а в холодильнике стоят две трёхлитровые банки мёда, а как они попали туда — бабуля не помнит и как рассчитывалась за них, тоже не помнит. Денег у неё не было. Мы все думали, что вот-вот, кто-то должен прийти за деньгами, ведь мёд же, но вчера, когда Галя купала бабулю, она увидела, что у неё нет серёжек».

Напомним, что в октябре красноярские депутаты вручили знаменитой пенсионерке-путешественнице 5 тысяч рублей.

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