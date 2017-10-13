 

Новосибирская группа Ploho сыграла в фильме о холокосте в Литве

 13 октября, 18:20
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Новосибирская группа Ploho сыграла в фильме о холокосте в Литве
Фото Евгении Довгалевой с сайта vk.com/dovgaluva

Новосибирские музыканты Ploho выступили камео в фильме о последствиях холокоста в Литве, песни «Вниз» и «Кресты» прозвучат в нескольких эпизодах. Премьера ожидается в феврале 2018 года на «Берлинале», узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм от фронтмена группы Ploho Виктора Ужакова.

Литовский режиссёр Юргис Матулявичус пригласил новосибирскую группу Ploho на съёмки фильма о последствиях холокоста в Литве. Съёмки прошли в августе 2017 года в столице Литвы Вильнюсе.

«В фильме мы играем группу, выступавшую в 1969 году на сцене полуподпольного ресторана в Вильнюсе, Литва. По сюжету во время нашего концерта происходит нечто важное в сознании главной героини. Сейчас фильм находится в стадии монтажа, а мы сейчас собираем деньги на издание нашего нового альбома, который выйдет в декабре», — рассказал Сиб.фм фронтмен Ploho Виктор Ужаков.

В кадре новосибирские музыканты играют свои песни, несмотря на то, что действие картины происходит в 1969 году.

Сюжет авторского фильма «Исаак» рассказывает историю латыша Андрюса Глуосниса, который расследует историю своей семьи. В 1941 году в Каунасе в гараже Летукиса немецкие эсэсовцы вместе с литовскими приспешниками убили десятки евреев, среди которых был и офицер НКВД Исаак.Через много лет Андрюс Глуоснис начинает подозревать, что в убийстве участвовал и эмигрировавший в США дедушка Андрюс Глуоснис.

Не зная, какую роль сыграл дедушка в убийстве, Андрюс в своём воображении постоянно воссоздаёт его роль и связь с Исааком. Безнадёжно запутавшись между воображением и фактами, Андрюс решается на самое радикальное психотерапевтическое действие — реконструировать события в гараже Летукиса в 1941 году.

Песни «Вниз» и «Кресты», а также другие композиции прозвучат в эпизодах фильма. Премьера ленты «Исаак» состоится на «Берлинале» в феврале 2018 года. Группа запустила кампанию на planeta.ru по сбору средств на запись и издание альбома на дисках, кассетах и бобинах. Музыканты обещают солидарным участникам специальные подарки за вклад в развитие группы.

Напомним, что в июле 2017 года аналитики доказали связь между популярностью сибирских музыкантов и их родиной.

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