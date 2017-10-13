 

Новосибирские студенты победили во всероссийском баттле биологов

 13 октября, 14:36
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Новосибирские студенты победили во всероссийском баттле биологов
Фото пресс-службы НГУ

Команда Новосибирского госуниверситета заняла 1-е из 12 мест во Всероссийском Биотурнире, доказывая свою правоту в научных дебатах, узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Четыре магистранта факультета естественных наук НГУ выиграли Всероссийский биотурнир в Подмосковье. Всего на соревнования заявились 12 команд биологов из Московского технологического университета, Нижегородского госуниверситета и других.

Ведущие учёные-биологи и фармацевтические компании предложили участникам турнира решить задачи в формате научного баттла. Командам нужно было подготовить решение, научное обоснование и доказать правоту в дискуссии на глазах у жюри.

Например, предложить замену таблеткам снотворного, способ утилизации пластика и борьбы с развитием опухолей. Команда НГУ стала единственной, где каждый участник получил диплом «Лучшее решение» от организаторов и спонсоров.

Напомним, что в октябре 2017 года томские студенты предложили находить запасы нефти со смартфона.

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