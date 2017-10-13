Новосибирские студенты победили во всероссийском баттле биологов

Команда Новосибирского госуниверситета заняла 1-е из 12 мест во Всероссийском Биотурнире, доказывая свою правоту в научных дебатах, узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Четыре магистранта факультета естественных наук НГУ выиграли Всероссийский биотурнир в Подмосковье. Всего на соревнования заявились 12 команд биологов из Московского технологического университета, Нижегородского госуниверситета и других.

Ведущие учёные-биологи и фармацевтические компании предложили участникам турнира решить задачи в формате научного баттла. Командам нужно было подготовить решение, научное обоснование и доказать правоту в дискуссии на глазах у жюри.



Например, предложить замену таблеткам снотворного, способ утилизации пластика и борьбы с развитием опухолей. Команда НГУ стала единственной, где каждый участник получил диплом «Лучшее решение» от организаторов и спонсоров.

Напомним, что в октябре 2017 года томские студенты предложили находить запасы нефти со смартфона.