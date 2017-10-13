 

Рабочие в Новосибирске более шести часов просидели на стреле крана из-за невыплаты зарплаты

 13 октября, 18:59
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Рабочие в Новосибирске более шести часов просидели на стреле крана из-за невыплаты зарплаты
Фото с сайта pixabay.com

На новосибирской стройке, расположенной по адресу улица Зорге, 229/1, шестеро рабочих забрались на стрелу крана, требуя выплаты зарплаты, узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

По словам подписчика группы, шестеро мужчин находятся на стреле крана примерно с 12:00. Сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Михаил Бирюков сообщил, что полицейские выехали на место.

«В полицию поступало такое сообщение. Сотрудники полиции выехали. Информации с места событий пока нет», — рассказал Михаил Бирюков.

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте»

20 июля там же, на Затулинском жилмассиве, строитель поднялся на кран и потребовал от компании «Сибстрой» выплатить ему зарплату. «Сибстрой» входит в ГК ПТК-30. Прокуратура организовала проверку организации после этого случая.

31 июля снова случилась забастовка: на этот раз жительница Новосибирска поднялась на строительный кран и потребовала выплатить зарплату мужу, который уволился из ГК ПТК-30.

Напомним, в мае новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам более 60 млн рублей.

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