Раздетый пациент кузбасской больницы угнал автомобиль

В полицию города Кемерова поступило сообщение о раздетом мужчине, который забежал в кафе; правоохранители выяснили, что он сбежал из больницы и угнал автомобиль, потому что его «попросил подвезти всевышний», узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Полицейские задержали 36-летнего жителя Промышленновского района и выяснили, что он сбежал из расположенной неподалёку больницы, куда был доставлен с травмой головы после драки. Врачи диагностировали у пациента алкогольное отравление. Он не дождался окончания курса реабилитации и ушёл из медучереждения.

«В одном нижнем белье он выбежал во двор, где сел в припаркованный ВАЗ-2114, оставленный с ключом в замке зажигания. Завладев автомобилем, злоумышленник протаранил металлические ворота и скрылся. А через несколько минут полицейские задержали автоугонщика в кафе. Пояснить причины своего поведения он не смог, рассказав лишь, будто его „попросил подвезти всевышний“», — сказано в пресс-релизе.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в марте обнажённый мужчина атаковал скорую помощь в Новосибирске.