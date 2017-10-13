Синоптики пообещали относительно тёплые выходные в Новосибирске

В Новосибирской области на выходных ожидается ясная погода и повышение температуры до +15 °С; дождей не предвидится, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 13 октября.

По сведениям Гидрометцентра, с 14 по 15 октября температура воздуха в Новосибирской области будет достигать днём +5...+15 °С, в ночное время опустится до 0...-3 °С.

«Сейчас потоки в атмосфере изменятся на юго-западные. Начнётся поступление воздушных масс из районов Казахстана и Средней Азии. Поэтому предполагаем повышение температуры. Завтра, 14-го числа, будет ещё довольно прохладно: −2...-3 °С ночью, днём температура составит +5...+10 °С», — рассказал Ренад Ягудин.

Он отметил, что в воскресенье, 15 октября, будет «самая тёплая погода»: воздух днём прогреется до +10...+15 °С.

Напомним, 11 октября Ренад Ягудин озвучил прогноз погоды на вторую декаду октября в Новосибирской области.