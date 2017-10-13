 

Следователи заключили под стражу подозреваемого в мошенничестве новосибирского чиновника

 13 октября, 12:32
подходящие темы
Следователи заключили под стражу подозреваемого в мошенничестве новосибирского чиновника
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске 38-летний сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии города подозревается в хищении муниципальной недвижимости, узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, используя служебное положение, передал подставному лицу долю в квартире, расположенной в доме № 24 по улице Бебеля. В том же году он обменял её на жилплощадь в доме № 7 по улице Трудовой — здание является памятником архитектуры. Размер причинённого Новосибирску ущерба составил более 1,4 млн рублей.

Наряду с чиновником по делу проходит 43-летний местный житель, который находил подставных людей для сделок с недвижимостью. Он же подавал в управление Росреестра документы для регистрации права собственности.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Оба подозреваемых заключены под стражу.

Напомним, что в октябре новосибирский чиновник оставил район без питьевой воды и получил срок.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Этажи профессионального роста

 9 октября, 07:00 • колонка
Александр Левин
Руководитель отдела продаж
 6 октября, 20:02 • тест

Тест: Городецкий или нет?

Пройдите тест Сиб.фм и проверьте, насколько хорошо вы помните решения губернатора Новосибирской области Городецкого.
 27 сентября, 19:46 • статья

Отставка Толоконского: как это было

Как Виктор Толоконский уходил с должности губернатора Красноярского края и как распространялась информация.
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
 11 октября, 13:58 • новость

Нецензурные стикеры с мэром Новосибирска Анатолием Локтем появились в Telegram

Набор стикеров с изображением мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился в мессенджере Telegram.
присоединяйтесь!
    