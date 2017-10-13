Следователи заключили под стражу подозреваемого в мошенничестве новосибирского чиновника

В Новосибирске 38-летний сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии города подозревается в хищении муниципальной недвижимости, узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемый, используя служебное положение, передал подставному лицу долю в квартире, расположенной в доме № 24 по улице Бебеля. В том же году он обменял её на жилплощадь в доме № 7 по улице Трудовой — здание является памятником архитектуры. Размер причинённого Новосибирску ущерба составил более 1,4 млн рублей.

Наряду с чиновником по делу проходит 43-летний местный житель, который находил подставных людей для сделок с недвижимостью. Он же подавал в управление Росреестра документы для регистрации права собственности.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы. Оба подозреваемых заключены под стражу.

Напомним, что в октябре новосибирский чиновник оставил район без питьевой воды и получил срок.