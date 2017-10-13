 

Суд наказал жителя Алтайского края за показ личных фото и видео девушки её родственникам

 13 октября, 19:15
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Суд наказал жителя Алтайского края за показ личных фото и видео девушки её родственникам
Фото с сайта pixabay.com

Житель города Ярового Алтайского края осуждён за то, что разослал личные фото и видео девушки, к которой испытывал неприязнь, через интернет её родственникам и знакомым, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевой проуратуры 13 октября.

Мировой судья признал местного жителя виновным по части 1 статьи 137 УК РФ («Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия <...>»).

По версии следствия, подсудимый, испытывая личную неприязнь к потерпевшей, с помощью мобильного приложения без ведома и согласия последней, с целью унизить её честь и достоинство, разослал фото и видео личного характера с участием потерпевшей её близким родственникам и знакомым.

В содеянном мужчина раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Напомним, в январе суд назначил жителю Красноярска штраф в размере 8 тысяч рублей за то, что выложил в соцсеть «ВКонтакте» интимные фотографии бывшей девушки.

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