 

Три кинотеатра присоединились к показу «Матильды» в торговых центрах Новосибирска

 13 октября, 17:16
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Три кинотеатра присоединились к показу «Матильды» в торговых центрах Новосибирска
фото предоставлено пресс-службой кинотеатра «люксор»

Новосибирские кинотеатры федеральных сетей «Синема Парк» и «Формула Кино» вернули показ скандального фильма Алексея Учителя в репертуар, ранее показы запланировали в «Люксоре» и «Победе», узнал 13 октября корреспондент Сиб.фм из комментария пресс-службы прокатчика агентству «РИА Новости».

Объединённые сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» объявили о возврате в репертуар фильма «Матильда» за две недели до всероссийской премьеры. О решении сообщили в пресс-службе компании 13 октября.

Ранее эти кинопрокатчики отказались от показа скандального фильма из-за угроз безопасности, сообщали СМИ.

Сеть кинотеатров «Люксор» в Новосибирске в сентябре начала предварительную продажу билетов на скандально известный фильм Алексея Учителя «Матильда». За месяц до премьеры, 22 сентября, новосибирский кинотеатр провёл спецпоказ картины.

Автор фильма Алексей Учитель записал видеообращение, которое покажут перед сеансом фильма в Новосибирске: режиссёр выразил надежду на то, что зрители смогут «узнать что-то новое об истории». Кроме того, начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова приглашала горожан на спецпоказ через личную страницу в сети Facebook.

Кинотеатр «Победа» анонсировал почти непрерывный показ «Матильды» — 11 сеансов в день российской премьеры 26 октября, узнал корреспондент Сиб.фм из сервисов Google.

Кроме того, 10 октября старейший кинотеатр Красноярска «Луч» отменил показ «Матильды» из-за «раскола в обществе», пообещав отдать деньги за билеты и подарить купившим их пригласительные на любой сеанс.

Напомним, что кемеровские муниципальные кинотеатры объявили 8 сентября, что не планируют показывать «Матильду», так как против проката фильма выступают православные активисты. В Омске 18 сентября прошло молитвенное стояние за запрет проката. Новосибирская общественная организация «Всемирный Русский Народный Собор» 20 сентября рекомендовала жителям Новосибирска не смотреть кинокартину.

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