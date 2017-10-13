 

Врио новосибирского губернатора отметил проблему с парковками в парке «Россия — Моя история»

 13 октября, 18:02
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Врио новосибирского губернатора отметил проблему с парковками в парке «Россия &mdash; Моя история»
Андрей Травников, фото Алёны Мартыновой

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников проверил готовность к открытию исторического парка-выставки «Россия — Моя история»; он обратил внимание на внешний вид находящихся рядом зданий и нехватку парковочных мест, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Ведомостей заксобрания Новосибирской области» 13 октября.

По информации издания, 12 или 15 ноября (дата уточняется) на площадях отреставрированного исторического здания — гарнизонного Дома офицеров — в Новосибирске откроется мультимедийный парк. Это один из пилотных проектов масштабной региональной программы организации исторических выставок-парков «Россия — Моя история», который был одобрен президентом России Владимиром Путиным весной 2016 года. Такие парки-музеи появятся в 10 регионах страны.

Строительные работы новосибирского цифрового парка завершены, в оставшееся время будет проводиться установка и настройка сложного мультимедийного оборудования.

Врио губернатора Андрей Травников одобрил увиденное. При этом он обратил внимание подчинённых на необходимость уделить внимание не только зданию нового музея, но и облику ближайших домов, некоторым из которых требуется «косметическое» обновление.

«Сейчас у меня нет сомнений, что мультимедийный парк будет открыт вовремя. Мне, кстати, сказали, что из десяти пилотных регионов именно у нас в области самая высокая готовность на сегодня, — отметил Андрей Травников. — Есть какие-то мелкие недочёты, но времени на их устранение более чем достаточно.

Единственная проблема, которую я вижу уже сейчас, — малое количество парковочных мест, а мы рассчитываем, что этот комплекс будет очень востребован.

Также необходимо будет подумать над организацией пространства для проведения конференций, выездных школьных уроков и прочих массовых мероприятий. В ближайший понедельник мы проведём совещание по этому вопросу и окончательно определим стратегию действий до открытия парка и на будущее».

Напомним, 11 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников учредил новую должность — главный архитектор региона.

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