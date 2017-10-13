Житель Барнаула получил письмо от фрейлины королевы Великобритании

Личная помощница королевы Елизаветы II ответила на письмо жителя города Барнаула Алтайского края; в тексте послания он рассказал о городе, в котором живёт, узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сюжета телеканала «Вести-Алтай».

По словам героя Дмитрия Акиншина, он выучил английский язык и правила написания официальных писем: как обратиться к монаршей особе и согласно этикету закончить письмо. Также мужчина планирует написать письмо принцу Сербии Александру II.

«Королева попросила меня написать вам и поблагодарить за ваше тёплое письмо и интересные открытки из вашего родного города Барнаула. Ваше Величество тронута теми чувствами, что вы выразили в письме», — сказано в послании.

Мужчина мечтал написать письмо в Букингемский дворец после того, как он увидел королеву по телевизору 17 лет назад.

«Вся дворцовая канцелярия по миру отправляет какие-то шаблоны с подписью. А здесь одна из фрейлин королевы пишет, что она прочитала это письмо, что посмотрела открытки. Я им отправил как раз Нулевой километр, мост и рассказал, что наши дороги начинаются именно с этого места», — пояснил Дмитрий Акиншин.

Напомним, что в апреле новосибирские учёные получили грант Британского совета, основанного Елизаветой II на программу оценки рисков заболеваний сердца.