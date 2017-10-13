Житель Кемеровской области украл телевизор, чтобы пенсионерка не смотрела реалити-шоу

В посёлке Бабанаково Кемеровской области местный житель украл у пенсионерки телевизор, чтобы та не смогла посмотреть реалити-шоу, узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

82-летняя жительница посёлка Бабанаково обратилась в полицию и рассказала, что у неё похитили телевизор стоимостью около 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что женщина хорошо знакома с грабителем. Им оказался неоднократно судимый 22-летний местный житель.

Его задержали и выяснили, что пенсионерка часто приглашала мужчину в гости, кормила и позволяла у неё переночевать, вместе они смотрели реалити-шоу.

«Потерпевшая даже давала деньги мужчине, чтобы он съездил на кастинг, однако тот потратил все наличные на покупку спиртных напитков, сказав пенсионерке, будто уже прошёл отбор», — говорится в сообщении.

Задержанный заявил, что забрал телевизор, чтобы женщина не смогла увидеть в эфире то, что на кастинге он никогда не был.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы. Полицейские взяли подозреваемого под стражу, а телевизор вернули хозяйке.

Напомним, что в августе жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.