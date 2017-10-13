 

Житель Кемеровской области украл телевизор, чтобы пенсионерка не смотрела реалити-шоу

 13 октября, 10:17
подходящие темы
Житель Кемеровской области украл телевизор, чтобы пенсионерка не смотрела реалити-шоу
Фото с сайта pixabay.com

В посёлке Бабанаково Кемеровской области местный житель украл у пенсионерки телевизор, чтобы та не смогла посмотреть реалити-шоу, узнал корреспондент Сиб.фм 13 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

82-летняя жительница посёлка Бабанаково обратилась в полицию и рассказала, что у неё похитили телевизор стоимостью около 10 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что женщина хорошо знакома с грабителем. Им оказался неоднократно судимый 22-летний местный житель.

Его задержали и выяснили, что пенсионерка часто приглашала мужчину в гости, кормила и позволяла у неё переночевать, вместе они смотрели реалити-шоу.

«Потерпевшая даже давала деньги мужчине, чтобы он съездил на кастинг, однако тот потратил все наличные на покупку спиртных напитков, сказав пенсионерке, будто уже прошёл отбор», — говорится в сообщении.

Задержанный заявил, что забрал телевизор, чтобы женщина не смогла увидеть в эфире то, что на кастинге он никогда не был.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы. Полицейские взяли подозреваемого под стражу, а телевизор вернули хозяйке.

Напомним, что в августе жительница Новокузнецка Лиза Полыгалова, покинувшая в апреле реалити-шоу «Дом-2», во время кастинга на новую «Фабрику звёзд» телеканала МУЗТВ поссорилась с другой участницей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 октября, 10:17 • репортаж

Капкан на горе-продавца

Как полиция и власть борются с несанкционированной торговлей на улице и куда убегают продавцы во время рейда.
 27 сентября, 14:59 • репортаж

Звёздный лёд Вари Ковалёвой

История юной спортсменки, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет и хочет поехать на чемпионат мира.

Божье наказание

 22 августа, 11:54 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 1 октября, 10:00 • новость

Врио губернатора Красноярского края на вопрос о возрасте ответил цитатой немецкого теолога

Александр Усс, назначенный президентом РФ на должность врио губернатора Красноярского края, общаясь с журналистами, прокомментировал свой возраст (62 года) цитатой немецкого теолога и лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
 11 октября, 13:58 • новость

Нецензурные стикеры с мэром Новосибирска Анатолием Локтем появились в Telegram

Набор стикеров с изображением мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился в мессенджере Telegram.
присоединяйтесь!
    