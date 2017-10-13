 

Жители Новосибирска заявили о намерении повторно поднять «Оку» на шаре в ответ на штрафы

 13 октября, 16:24
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Жители Новосибирска заявили о намерении повторно поднять «Оку» на шаре в ответ на штрафы
Фото из группы «Гараж 54» в соцсети «ВКонтакте»

Организаторы полёта «Оки» на воздушном шаре в Новосибирске хотят снова поднять в небо автомобиль и пролететь на нём два километра — на этот раз в ответ на предъявленные прокуратурой обвинения пилоту и штраф, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Гараж 54» в соцсети «ВКонтакте» 13 октября.

Продолжение получила история с новосибирскими энтузиастами, которые в августе сняли и выложили на портале YouTube ролик под названием «Первая в мире летающая машина». Они превратили автомобиль «Ока» в корзину воздушного шара. Видео собрало более 411,9 тысячи просмотров.

Видеороликом заинтересовалась прокуратура. Она провела проверку и решила, что полёт «Оки» создал «угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределённого круга лиц, находящихся в зоне подъёма аэростата». Кроме того, пилота аэростата обвинили в том, что он незаконно использовал воздушное пространство без соответствующего разрешения и предоставления плана полёта в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачёво. Его привлекли к административной ответственности.

Владельцу воздушного судна Ространснадзор выписал несколько штрафов, общая сумма которых составила 6 700 рублей. Также в Ленинский районный суд направлен иск с требованием запретить мужчине летать на аэростате до устранения нарушений закона.

«В ответ на выдвинутые обвинения и штрафы, мы хотим повторно поднять „Оку“ в воздух, но теперь уже совершить полноценный полёт. То есть не привязывать автомобиль к земле, подняться на несколько десятков метров в высоту и пролететь пару километров», — говорится в сообщении группы.

В посте администраторы опубликовали опрос под названием «Как думаете, стоит нам повторить полёт „Оки“?», на который было предложено два варианта ответа: «Конечно, стоит, получится эпичное видео!» и «Нет, не нужно, только нарвётесь на ещё большие штрафы».

Корреспондент Сиб.фм связался с руководителем сообщества «Гараж 54», владельцем знаменитой «Оки» Александром Лукьяновым. Он сказал, что полёт «Оки» случится не раньше, чем через неделю.

Напомним, в сентябре 2015 года жителя Новокузнецка оштрафовали за полёт на воздушном шаре из-за того, что летать он решил в 10 километрах от аэропорта Спиченково.

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