Голубоглазая блондинка из Новосибирской области снялась для журнала Playboy

Новосибирская модель Вероника Мурашкина снялась для разворота в осеннем выпуске популярного мужского журнала Playboy, узнал корреспондент Сиб.фм из Instagram девушки 14 октября.

23-летняя модель Вероника Мурашкина проиллюстрировала статью о прошедших летних вечеринках журнала Playboy, о чём сообщила в своём Instagram.

Девушка раньше жила в городе Тогучине Новосибирской области. Известность к ней пришла после участия в телепроекте «Холостяк 5», где она стремилась завоевать актёра Илью Глинникова.

Фото из Instagram Вероники Мурашкиной

«Я снималась для многих журналов, — рассказала Вероника Мурашкина „Новосибирским новостям“. — А если говорить о журналах для мужчин, то кроме съёмок в Playboy, снималась для журналов „Колесо“, „Мото“ и Quattroruote. Другие названия я уже и не помню. Отработала и пошла. Не успеваю отслеживать публикации. Работаю я много. Иной раз перекусить даже не успеваю, а про сон вообще молчу».

Напомним, в марте 2016 года мужской журнал MAXIM и социальная сеть «ВКонтакте» отобрали 15 девушек из Сибири на конкурс красоты «Miss MAXIM ВКонтакте 2016».