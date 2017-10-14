 

Глава Новосибирска Анатолий Локоть навёл порядок на Михайловской набережной после ремонта

 14 октября, 20:36
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Глава Новосибирска Анатолий Локоть навёл порядок на Михайловской набережной после ремонта
Фотографии Алёны Мартыновой

Новосибирский мэр Анатолий Локоть вышел вместе жителями города на субботник — очищая обновлённую Михайловскую набережную от листвы, он проконтролировал последние работы по ремонту набережной перед её открытием, сообщил корреспондент Сиб.фм 14 октября по итогам субботника.

14 октября тысячи жителей Новосибирска вышли во дворы, скверы и парки на осеннюю уборку. На Михайловской набережной реки Оби наводили порядок Анатолий Локоть, сотрудники мэрии и горожане.

«В этом году погода хорошая, позволяет нам подготовиться к зиме — привести город в надлежащий вид, — сказал Локоть. — В прошлом году это не удалось сделать — сибирская погода сюрприз предоставила. Снегопад упал на деревья, которые ещё не сбросили листву. <...> Приходилось потом по весне убирать этот мусор, а его разносило ветром».

Особое внимание мэр обратил на состояние набережной — неслучайно именно в это место он приехал навести порядок во время субботника.

«Мы скоро заканчиваем её оформление, — отметил Анатолий Локоть. — Видите, вдоль реки — променад, велосипедная дорожка, освещение. Здесь будут поставлены скамейки, высажены деревья, газоны. Нужно эту красоту поддержать. Набережная, на мой взгляд, заиграла в новом свете».

На вопрос о дате открытия обновлённой набережной мэр ответил, что основные работы будут завершены к 16 октября. Открытие запланировано на конец октября.

«У нас ещё будет несколько дней для того, чтобы ещё поработать, позамечать, — сказал Локоть. — Потому что всегда есть какие-то замечания, которые надо исправлять. Ну и в целом мы намечали на 26-е число уже официальное открытие. Но как будет получаться, посмотрим. Скрывать не буду, хотелось бы, чтобы ещё московские гости приехали. Поскольку это федеральная программа».

Напомним, 24 августа пресс-служба мэрии Новосибирска отчиталась о 20 % проделанной работы по реконструкции Михайловской набережной и определила срок открытия на 15 октября.

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