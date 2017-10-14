 

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал стикеры с ним в Telegram

 14 октября, 10:20
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал стикеры с ним в Telegram
Фото Алёны Мартыновой

Новосибирский мэр Анатолий Локоть отнёсся с юмором к стикерам-шаржам с его изображением и добавил набор в свой Telegram, об этом он рассказал корреспонденту Сиб.фм 14 октября.

Ранее стикеры с эмоциями и жестами мэра Новосибирска Анатолия Локтя появились в Telegram. Всего в наборе насчитывается 21 стикер.

Корреспондент Сиб.фм на общегородском субботнике поинтересовался у Анатолия Локтя, понравились ли ему стикеры с его изображением.

«Понравились, особенно гримасы. Мимика какая богатая, — ответил мэр. — Я к шаржам отношусь с юмором. Если людям интересно, если они улыбаются — то ради бога. Эту акцию я не отношу к тем, которые бы меня как-то задевали».

Скриншот с Telegram

На двух стикерах в наборе была использована нецензурная лексика. Мэр отметил, что отрицательно относится к ненормативной лексике и в своей речи не употребляет слова этой категории.

«Ненормативную лексику я не одобряю, я слежу за своей речью и со своих подчинённых тоже требую её не допускать. Появление в таком общественном пространстве этой лексики, я считаю, это плохо», — прокомментировал он.

Скриншот с Telegram

Тем не менее Анатолий Локоть сказал, что добавил набор в свой Telegram, но пока не определился со стикером, который будет использовать чаще всего. Его пресс-секретарь Артём Роговский также добавил к себе стикеры с начальником и уже прислал корреспонденту Сиб.фм в сообщении один из них — под названием «Без паники!»

Напомним, в июне стало известно, что мэр Новосибирска возглавил рейтинг упоминаний в СМИ.

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