День открытых дверей прошёл в Сибирском главном управлении Банка России: специалисты рассказали жителям Новосибирска, какие инновационные способы защиты использовались при создании новых банкнот номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей, передаёт корреспондент Сиб.фм 14 октября по итогам мероприятия.

На дне открытых дверей желающие могли побывать на экскурсии по зданию банка, разгадать финансовые ребусы, собрать денежные пазлы, пофотографироваться в инкассаторской машине, узнать, как отличить настоящие банкноты от фальшивых и посмотреть особенности новых купюр номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей. Они вышли в обращение официально 12 октября 2017 года. По практике прошлых выпусков доставка банкнот в регионы занимает несколько месяцев, отмечают специалисты.

«В целом информационная политика Банка России сейчас меняется. Мы становимся более открытыми, стремимся, чтобы наши действия были прозрачны для всех и всем понятны. Тем более сегодня наш день открытых дверей посвящён важнейшей теме — наличным деньгам. Банк России обладает исключительным правом денежной эмиссии, а раз мы выпускаем деньги, то должны научить наших граждан определять признаки их подлинности», — подчеркнул начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Вячеслав Вилков рассказал, что при создании новых банкнот были использованы последние инновационные защитные элементы, поэтому они являются одними из самых защищённых в мире. Символы Севастополя Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям изображены на банкноте номиналом 200 рублей, мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области — 2 тысячи.

«Все наработки Гознака и все современные технологии воспроизведены на новых купюрах. При рассмотрении купюры номиналом 2 тысячи рублей под острым углом за мостом на остров Русский можно заметить восход и закат солнца. Кроме того, использованы хорошие защитные нити. Ещё один достойный элемент, который впервые был применён в 500 рублях в модификации 2010 года — это оптически переменный образ. Если напрямую смотреть на банкноту, он выглядит в виде сплошной пёстрой полосы, а при изменении угла наблюдения возникают цифры номинала разного цвета», — пояснил корреспонденту Сиб.фм некоторые элементы Вячеслав Вилков.

К традиционным хорошим защитных элементам эксперт отнёс кипп-эффект — скрытое изображение видно под стилизованной лентой под памятниками на всех купюрах: тёмные буквы «р» становятся светлыми при определённом рассмотрении, а если смотреть напрямую, то их не видно совсем. На новых купюрах этот элемент выражен в виде символа рубля.

Символы для новых купюр были выбраны в ходе народного голосования, в котором приняли участие более 3 млн человек. Из более 5 тысяч заявок в промежуточный список конкурса вошли 76 предложений из 49 регионов. Двух победителей определили на третьем этапе на Дне открытых дверей Банка России в 2016 году.

Напомним, что в 2016 году Банк России выпустил к юбилею Омска памятную трёхрублёвую серебряную монету.