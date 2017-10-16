Дедушка и внучка погибли при пожаре на даче в Кемеровской области

Пятилетняя девочка и 71-летний мужчина погибли при пожаре в деревне Сар-Саз Юргинского района Кемеровской области; в доме были ещё четыре человека, они госпитализированы, узнал корреспондент Сиб.фм 16 октября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Ночью соседи заметили дым и вызвали пожарных. Из дома успели выбежать 30-летняя женщина с сыном и дочерью четырёх и восьми лет, а также 62-летняя пенсионерка. Врачи доставили их в больницу с ожогами второй и третьей степеней. Все, кроме четырёхлетнего мальчика, в тяжёлом состоянии.

Сотрудники МЧС после тушения пожара нашли в доме тела двоих погибших.

«Специалисты обнаружили многочисленные скрутки электропровода, а также три места короткого замыкания. Позже будет установлена причина пожара, но уже сейчас можно констатировать, что пожарной безопасности хозяева не придавали значения», — сказано в пресс-релизе.

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, что в сентябре семилетняя девочка погибла из-за взрыва газа в Новосибирске.