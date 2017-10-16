 

Дедушка и внучка погибли при пожаре на даче в Кемеровской области

 16 октября, 13:02
были упомянуты
подходящие темы
Дедушка и внучка погибли при пожаре на даче в Кемеровской области
Фото с сайта pixabay.com

Пятилетняя девочка и 71-летний мужчина погибли при пожаре в деревне Сар-Саз Юргинского района Кемеровской области; в доме были ещё четыре человека, они госпитализированы, узнал корреспондент Сиб.фм 16 октября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

Ночью соседи заметили дым и вызвали пожарных. Из дома успели выбежать 30-летняя женщина с сыном и дочерью четырёх и восьми лет, а также 62-летняя пенсионерка. Врачи доставили их в больницу с ожогами второй и третьей степеней. Все, кроме четырёхлетнего мальчика, в тяжёлом состоянии.

Сотрудники МЧС после тушения пожара нашли в доме тела двоих погибших.

«Специалисты обнаружили многочисленные скрутки электропровода, а также три места короткого замыкания. Позже будет установлена причина пожара, но уже сейчас можно констатировать, что пожарной безопасности хозяева не придавали значения», — сказано в пресс-релизе.

Специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить точную причину возгорания. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Напомним, что в сентябре семилетняя девочка погибла из-за взрыва газа в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 октября, 10:45 • репортаж

Оно ходит!

Репортаж с благотворительного фестиваля, проведённого Центром реабилитации птиц. Как соседствуют пауки, еноты, ящерицы, птицы и лягушки.
 27 сентября, 14:59 • репортаж

Звёздный лёд Вари Ковалёвой

История юной спортсменки, которая занимается фигурным катанием с четырёх лет и хочет поехать на чемпионат мира.
 22 сентября, 07:00 • статья

Тролли на воле

Обычно акции в магазинах рассчитаны только на взрослых. «Пятёрочка» запустила акцию для поклонников популярного мультфильма
самое популярное
 5 октября, 09:28 • новость

Новосибирский губернатор Владимир Городецкий написал заявление об отставке — СМИ

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области ушёл в отставку; об этом он сообщил....
 12 октября, 12:03 • интервью

Будет очень сложно

Эксклюзивное интервью Виктора Толоконского после отставки с поста губернатора Красноярского края. О том, как уходил с должности и как не может преодолеть внутреннюю потребность быть востребованным.
 10 октября, 19:10 • новость

Экс-глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал истинные причины отставки

Бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о причинах своего ухода с должности.
 12 октября, 09:30 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» автограф Цоя за 150 тысяч рублей

Меломан из Красноярска решил продать автограф Виктора Цоя — раритет можно приобрести на «Авито» за 150 тысяч рублей.
 4 октября, 15:43 • новость

Сибирские политики оказались среди подготавливаемых Кремлём потенциальных губернаторов

Сразу четыре политика, связанные с регионами Сибири, оказались среди слушателей образовательного тренинга для потенциальных кандидатов в губернаторы.
 11 октября, 13:58 • новость

Нецензурные стикеры с мэром Новосибирска Анатолием Локтем появились в Telegram

Набор стикеров с изображением мэра Новосибирска Анатолия Локтя появился в мессенджере Telegram.
присоединяйтесь!
    