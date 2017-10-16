Погода в Новосибирской области будет меняться: после дождей в понедельник последуют три дня безоблачной погоды, затем пасмурная погода вернётся, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 16 октября.

Согласно прогнозу гидрометцентра, с 17 по 19 октября в Новосибирской области температура воздуха ночью будет достигать 0...+5 °С. Дневная температура повысится за счёт ясного неба — до +8...+13 °С.

«Сегодня, вы уже видите, над нами облачная погода, — сказал Ренад Ягудин. — Слабый дождь — это следствие движения циклона. Он сейчас находится над Томской областью. Ареал его развития захватывает и Новосибирскую область. Сегодня мы ждём дожди — они сохранятся ещё ночью по востоку нашей области. Но в последующие дни, с 17 по 19 октября, погода будет преимущественно без осадков. В утренние часы будут наблюдаться туманы».

Ренад Ягудин отметил, что после 20 октября ожидается возвращение пасмурной и дождливой погоды.

Напомним, 11 октября гидрометцентр сделал прогноз погоды в Новосибирской области на вторую декаду октября.