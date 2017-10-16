Картина новосибирского режиссёра Звягинцева «Нелюбовь» выиграла приз Лондонского кинофестиваля

Фильм «Нелюбовь» новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева получил главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте конкурса 16 октября.

«Нелюбовь» была единственным российским фильмом, принявшим участие в международном конкурсе. Судьи кинофестиваля назвали «Нелюбовь» «очень поэтичной и красивой» картиной.

«Хотя фильм сосредоточился на интимной истории одной семьи в России, он ощущался как всеобщая трагедия; та, которую мы признали одной из величайших печалей в мире. Кинорежиссёр поднял личное до социального и политического заявления. <...> Некоторые из нас восприняли этот фильм, как предостерегающий рассказ. Сердитое предупреждение», — поделились впечатлениями от кинокартины члены жюри.

Стоит заметить, что в октябре 2014 года гран-при Лондонского фестиваля получил фильм Звягинцева «Левиафан».

Премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в мае в основной конкурсной программе 70-го Каннского кинофестиваля, где Звягинцев получил приз жюри за новую работу. В октябре «Нелюбовь» вошла в число номинантов на звание лучшего фильма на иностранном языке престижного конкурса киноакадемии США «Оскар».

Сюжет картины «Нелюбовь» основан на семейном кризисе людей, которые прожили в браке более 10 лет. Оба завели отношения на стороне и желают скорее начать новую жизнь. В процессе бесконечных ссор родители забывают о 12-летнем сыне Алёше. Не выдержав скандалов родителей, мальчик уходит из дома. Родители бросаются на поиски сына. Главные роли исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин.

Напомним, в начале июня Звягинцев лично презентовал фильм «Нелюбовь» в Новосибирске. На встрече с журналистами он рассказал про суть фильма, съёмки, критику и награды.