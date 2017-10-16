 

Новосибирская полиция остановила четыре автобуса с 62 мигрантами-нелегалами

 16 октября, 19:24
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Новосибирская полиция остановила четыре автобуса с 62 мигрантами-нелегалами
Фото Алексея Танюшина

В районе посёлка Верх-Тула Новосибирской области полицейские задержали четыре рейсовых автобуса с 207 пассажирами-мигрантами из стран Ближнего Зарубежья; в ходе проверки выяснилось, что 62 человека находятся в России нелегально, сообщил корреспонденту Сиб.фм специалист-эксперт пресс-службы региональной полиции Михаил Артёмов 16 октября.

Как пояснил Михаил Артёмов, проверка рейсовых автобусов, которые следовали из Новосибирска в республики Средней Азии, является частью профилактической акции «Нелегальный мигрант».

Среди 207 пассажиров четырёх автобусов, остановленных в конце прошлой недели в районе посёлка Верх-Тула, в отношении 62 граждан полицейские составили протоколы об административных нарушениях. Половина из них привлечены по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ»). За нарушение этой статьи положен штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Кроме того, 31 человек нарушили часть 3 статьи 18.9 КоАП РФ («Предоставление транспортного средства иностранному гражданину либо лицу без гражданства, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка пребывания»). Санкция этой статьи предусматривает штраф размером от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 30 тысяч рублей.

«Решение о выдворении или штрафных санкциях принимается в зависимости от нарушения и от того, какие документы на руках у человека», — уточнил Артёмов.

Напомним, в начале октября следователи направили в суд уголовное дело в отношении 61-летней жительницы Новосибирска, которая прописала на своей даче 35 мигрантов.

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