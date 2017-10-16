 

Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой

 16 октября, 13:03
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Новосибирский суд пересмотрит приговор в отношении убийцы Карины Залесовой
Фото предоставлено Юлией Залесовой

Областной суд назначил заседание по пересмотру приговора по уголовному делу в отношении Марка Конькова — убийцы новосибирской школьницы Карины Залесовой; на повестке будет стоять вопрос о компенсации морального вреда родителям девочки, рассказала корреспонденту Сиб.фм мать Карины Юлия Залесова 16 октября.

По словам Юлии Залесовой, 1 ноября состоится заседание областного суда по поводу пересмотра второй части приговора в отношении Марка Конькова, а именно возмещения морального вреда размером свыше 2 млн рублей с родителей убийцы семье девочки.

6 сентября Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел заявление Игоря и Натальи Коньковых, родителей убийцы Карины Залесовой, о прекращении исполнительного производства по возмещению морального вреда размером свыше 2 млн рублей в отношении них. Таким образом они хотели снять с себя финансовые обязательства и полностью переложить их на сына.

«Суд отказал Коньковым в связи с тем, что в приговоре указана солидарная, а не субсидарная ответственность, — рассказал корреспонденту Сиб.фм адвокат Залесовых Денис Садовский. — Это означает, что они не освобождаются от ответственности, пока не выплатят компенсацию, а потом уже могут взыскать эту сумму с самого сына».

Адвокат Коньковых Ирина Нохрина подала кассационную жалобу в областной суд, заявив, что судья, выносивший приговор, допустил ошибку.

«Коньковы требуют, чтобы вторую часть приговора отменили и передали на новое рассмотрение в Первомайский район, — пояснила Юлия Залесова. — Они ещё подавали жалобу на пересмотр срока лишения свободы, но им отказали».

23 февраля вступил в законную силу приговор в отношении Марка Конькова. Суд признал его виновным в убийстве 16-летней Карины Залесовой по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью») и приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в новосибирской воспитательной колонии.

Суд обязал родителей несовершеннолетнего осуждённого Игоря и Наталью Коньковых выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда размером 2 млн рублей и морального ущерба общей суммой 314 782 рубля.

Напомним, в августе новосибирские приставы объявляли в розыск Игоря Конькова, который уклонялся от выплаты компенсации семье Залесовых.

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