 

Обманутые дольщики вышли на пикет в Новосибирске с просьбой к Травникову

 16 октября, 14:40
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Обманутые дольщики вышли на пикет в Новосибирске с просьбой к Травникову
Фотографии Вячеслава Лебедева

Дольщики домов по улице Тульской, не получившие квартиры, устроили пикет, на котором обратились к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову; они хотят, чтобы он встретился с ними лично, сообщил корреспонденту Сиб.фм 16 октября организатор пикета Вячеслав Лебедев.

16 октября в 12:00 на площади Крячкова в Новосибирске прошёл пикет участников долевого строительства домов № 80 и 82 на улице Тульской. Дольщики надеются привлечь таким образом внимание к проблеме врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

По словам организатора акции протеста Вячеслава Лебедева, около 200 человек вложили в строительство домов по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

«Мы просим Травникова о личном приёме, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Лебедев. — Хотим у него спросить, будут ли выполнены обещания прошлого губернатора о том, что наши квартиры не будут продаваться и наш вопрос когда-нибудь разрешится».

Дольщики Тульской дважды объявляли голодовку в центре Новосибирска, чтобы привлечь внимание власти и общественности к своей проблеме: в июне и в июле. Кроме того, они устраивали одиночные пикеты у зданий администрации президента РФ и Министерства строительства России в Москве.

Вячеслав Лебедев отметил, что 17 октября в 17:00 на площади Крячкова пройдёт повторный пикет, который дольщики согласовали с мэрией.

Напомним, в августе занимавший на тот момент должность губернатора Новосибирской области Владимир Городецкий пообещал, что в ближайшие два года обманутые дольщики Новосибирска получат свои квартиры, а из бюджета будет выделяться по 72-74 млн рублей на «доплату» за возведение домов.

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