Отцы с усыновлёнными детьми летали на параплане под Новосибирском

Новосибирский парапланерист Александр Орлов устроил бесплатные полёты для отцов и их усыновлённых детей — кадры с этой акции войдут в фильм, рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель общественной организации усыновителей «День аиста» Евгения Соловьёва 16 октября.

В субботу, 14 октября, в небе на аэродроме под Бердском проходили необычные полёты: на параплане поднимались сразу три человека. Инструктор парапланерного клуба «Вектор-Новосибирск» Александр Орлов организовал так называемый триндем, взяв с собой в полёт двух человек: отца и усыновлённого ребёнка. Полёты проходили на высоте около 500 метров, а длились 10 минут.

«Это нельзя считать одностраничной акцией, — сказала Евгения Соловьёва. — Мы снимаем фильм ко Дню усыновления в Новосибирской области, который будет 3 декабря. К этому празднику всегда снимаем фильмы. В этом году у нас как раз тема про пап: про то, как у них меняется жизнь, когда появляются приёмные дети; как важен папа; как много может папа».

Всего было пять полётов. В воздух поднимались четыре отца и пять мальчиков в возрасте от пяти до 12 лет.

«У нас много идей — в фильме ещё будет много разных моментов, — добавила Соловьёва. — Мы решили, что будет очень здорово, что одним из таких моментов станет как раз полёт на параплане. Особенностью было то, что опасались папы, а дети настолько доверяли отцам и Александру, что, когда у них спрашивали, не боятся ли они, те отвечали: „Что мне бояться, я же с папой“. Такой посыл: папа — это безопасность».

Как сообщила Соловьёва, фильм будет презентован 3 декабря в Доме культуры Октябрьской революции в Новосибирске.

Напомним, 2 сентября парапланерист из Новосибирска Александр Орлов поднял в небо переживших рак детей, подопечных фонда «Защити жизнь», чтобы они окончательно победили болезнь.