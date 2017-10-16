Неизвестные, устроившие поджог кофейни «Академия кофе» в новосибирском Академгородке, а двумя месяцами ранее — в Красноярске, никаких угроз и предупреждений не делали, рассказала корреспонденту Сиб.фм 16 октября владелица сети «Академия кофе» Татьяна Павлова.

Утром 13 октября полностью сгорела кофейня «Академия кофе», расположенная на пересечении Морского проспекта и улицы Терешковой в Академгородке. Камеры видеонаблюдения засняли мужчину, который залил бензином кофейню и поджёг её.

«К сожалению, мы недоумеваем, кто и зачем устроил пожар, — поделилась с корреспондентом Сиб.фм Татьяна Павлова. — Это вторая попытка поджога. Нас в Красноярске пытались поджечь два месяца назад. Попытка не удалась — спугнули его. В этот раз получилось. Никаких угроз и предупреждений — ничего не было. Что-то кто-то хочет, но мне не говорит».

«Академия кофе» открылась в Академгородке в ноябре 2016 года — в здании, где раньше располагалась кофейня Traveler’s Coffee. Точную стоимость нанесённых пожаром убытков проведут эксперты страховой компании в течение недели. Стоит отметить, что бюджет строительства и обустройства кофейни составил около 6 млн рублей.

«Что мы можем предпринять? Либо ждать, когда нам кто-то скажет, чего от нас хочет. Либо принять все меры предосторожности на других объектах, — сказала Павлова. — Охрану усилить мы не можем. Они и так среагировлали очень быстро — в течение пяти минут приехала и пожарная, и обычная охрана. Тут вопрос в молниеносности возгорания».

Татьяна Павлова заявила, что к середине декабря «Академия кофе» в Академгородке снова откроет двери для посетителей и станет ещё лучше и красивее, чем была. Строительство новой кофейни обойдётся владелице сети примерно в 6 млн рублей.

В настоящий момент сеть «Академия кофе» насчитывает шесть кофеен: две из них находятся в Красноярске, четыре — в Новосибирске.

Напомним, в июне работник ТЦ «Палата» в Томске украл из подсобного помещения свыше 1 млн рублей и попытался устроить пожар на месте преступления, чтобы уничтожить улики.