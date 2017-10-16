 

Проект реконструкции дороги на острове Ольхон в Иркутской области обойдётся в 21 млн рублей

 16 октября, 13:54
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Проект реконструкции дороги на острове Ольхон в Иркутской области обойдётся в 21 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области заказала проект реконструкции дороги по острову Ольхон на озере Байкал стоимостью более 21 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте госзакупок 16 октября.

Согласно размещённой на сайте госзакупок информации, дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области объявила тендер на подготовку проекта реконструкции автомобильной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир на участке со 124-го по 153-й км в Ольхонском районе.

Максимальная цена контракта составила 21 367 423 рублей. Финансирование проектных работ будет вестись из бюджета Иркутской области и рассчитано с 2017 по 2019 годы.

Заявки на тендер принимаются до 31 октября. В этот же день состоится подведение итогов закупки.

По сообщению издания «Тайга.инфо», решить вопрос строительства дороги на острове президент России Владимир Путин во время своего визита поручил губернатору Иркутской области Сергею Левченко. Губернатор, в свою очередь, просил президента скорректировать законодательство, разрешив в Центральной экологической зоне добычу полезных ископаемых в целях реконструкции и строительства автомобильных дорог.

Напомним, в августе германские учёные, прибывшие на байкальский остров Ольхон для изучения эрозии почв, сделали прогноз, что священный для местных буддистов и шаманистов мыс Бурхан (скала Шаманка) может обрушиться.

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