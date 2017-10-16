 

Следователи в Хакасии возбудили дело из-за превышения содержания ртути в почве до 500 раз

 16 октября, 18:31
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Следователи в Хакасии возбудили дело из-за превышения содержания ртути в почве до 500 раз
Фото с сайта russian.highbaylightfittings.com

В Республике Хакасии следователи возбудили дело в отношении 49-летнего директора фирмы, которая занималась переработкой ртутьсодержащих ламп, узнал корреспондент Сиб.фм 16 октября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По версии следствия, с 20 июня 2016 по 3 апреля 2017 года подозреваемый размещал ртутьсодержащие лампы вместе с битым стеклом в Усть-Абаканском районе республики.

Специалисты взяли пробы в местах захоронения отходов. Они обнаружили превышение содержания химического вещества в 50-500 раз от предельно допустимых норм его концентрации.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре разлитая ртуть стала причиной для отмены уроков в томской школе.

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