 

Томские лекарства от болезней сердца нашли потенциальных инвесторов

 16 октября, 11:26
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Томские лекарства от болезней сердца нашли потенциальных инвесторов
Фото с сайта www.globallookpress.com

Томские учёные презентовали три молекулярных препарата противописторхозного, антигипертензивного и снижающего холестерин действия, разработки заинтересовали компании из Москвы и Сибири, узнал 16 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения СибГМУ.

Специалисты Сибирского государственного медицинского университета и Томского госуниверситета презентовали три препарата, прошедших доклинические испытания. По данным РИА «Томск», речь идёт о препаратах «Полистан», «Префатенз» и «Холестан».

Биохимики пояснили, что «Полистан» повышает эффективность химиотерапии, позволяя снизить дозу лекарств и нагрузку на организм. «Префатенз» надолго обеспечивает нормальное артериальное давление у гипертоников за счёт инновационного метода действия. Эти препараты уже прошли доклинические исследования, третье лекарство — «Холестан» ещё проходит испытания.

Учёные рассчитали, что для проведения клинических исследований препаратов в 2018-2020 году необходимо 35 млн рублей. Согласно предположениям разработчиков, объём российского рынка для препарата «Префатенз» насчитывает 20-22 млн человек; при стоимости упаковки в 400 рублей это составит около 8 млрд рублей в год.

«Для фармпроизводителей это пока сложные проекты, потому что до проведения клинических исследований высоки риски невозврата капитала. Однако несколько компаний запросили у нас отчёты и подробную информацию по препаратам», — рассказал руководитель Центра внедрения технологий СибГМУ Артём Гурьев.

На встрече присутствовали представители ведущих российских медицинских и фармацевтических компаний — «Р-Фарм» и «Фармзащита» ФМБА России из Москвы, «Фармасинтез» из Иркутска, «Кемеровская фармацевтическая фабрика» и «Органика» из Кузбасса и другие.

Напомним, что в октябре красноярские учёные создали цифровые лекарства для лечения онкологии.

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