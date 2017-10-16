Томские радиофизики создадут ультразвуковые хирургические инструменты

Учёные Томского государственного университета разработают алгоритмы управления ультразвуковым сигналом для хирургических инструментов — скальпелей, ножей и пил, узнал корреспондент Сиб.фм 16 октября из сообщения пресс-службы университета.

Разработка поможет снизить трение между тканями и лезвием, а это уменьшит кровопотерю и ускорит заживление. При помощи аппаратов с наложенным на них ультразвуком можно «склеивать» сосуды, удалять тромбы и удалять катаракту глаза. Проект реализуется вместе с АО «НПО „НИКОР“».

«Сегодня в России нет отечественного производства ультразвуковых хирургических комплексов, и мы полностью зависим от иностранных приборов, которые заметно подорожали. В связи с этим появилась потребность в недорогих отечественных разработках», — отметил руководитель проекта, профессор ТГУ Дмитрий Суханов.

Учёные планируют разработать волноводы и алгоритмы управления ультразвуковым сигналом для адаптации к разным режимам работы.

Генеральный директор «НИКОР» Алексей Киселёв провёл маркетинговые исследования, которые показали, что технология востребованна.

«Сейчас существуют зарубежные аналоги ультразвуковых хирургических комплексов, но они не совершенны в плане эффективности — потребляют много энергии, а также перегреваются в руках хирурга. Мы планируем исправить эти недочёты», — заявил Алексей Киселёв.

Напомним, что в сентябре красноярские хирурги восстановили пациенту пищевод через восемь проколов.