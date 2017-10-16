Торговая сеть «Пятёрочка» открыла свой первый логистический комплекс в Новосибирске

X5 Retail Group, одна из ведущих мультиформатных розничных российских компаний, которая управляет торговой сетью «Пятёрочка», открыла первый распределительный центр «Новосибирск» — он будет обеспечивать поставки товаров во все магазины этой сети в сибирских регионах, сообщил корреспондент Сиб.фм с открытия комплекса 16 октября.

Современный распределительный центр (РЦ) «Новосибирск», расположенный в селе Толмачёве Новосибирского района, предназначен для размещения и хранения практически всех категорий товаров. Он позволит поддерживать доступность и свежесть товаров, сократит затраты на перевозки, а также даст новые возможности локальным производителям.

12 октября состоялось официальное открытие комплекса, на котором присутствовали более 80 руководителей компаний-поставщиков Сибири. Некоторые из них представили на дегустацию свою продукцию: мясные, молочные и кондитерские изделия.

Предполагается, что РЦ «Новосибирск» станет местом сосредоточения местных производителей, расширив объём сбыта и географию поставок в другие регионы, а также поможет поставщикам значительно снизить затраты на доставку товара.

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова отметила, что на данный момент с «Пятёрочкой» сотрудничают 130 сибирских производителей, 50 из них находятся в Новосибирской области, более 30 — в Омской, 22 — в Кемеровской, 23 — в Алтайском крае. В общей сложности РЦ обрабатывает продукцию более 400 поставщиков.

«Мы в Новосибирской области весьма толерантно относимся к тому, чтобы на нашем рынке присутствовали товары с соседних регионов, — подчеркнул врио министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов. — При этом ведём постоянную работу, чтобы и местные сибирские производители присутствовали на прилавках. Для этого есть все условия. И я думаю, что тот формат, тот уровень технологий, который демонстрирует эта компания, заставит и наших производителей соответствовать и качеством, и упаковкой, и логистикой, и другими показателями».

Ольга Наумова и Николай Симонов в торжественной обстановке перерезали красную ленту в честь открытия распределительного центра.

«Торговая сеть „Пятёрочка“ уже вносит свой вклад. Хотелось бы, чтобы она пришла к нам навсегда, — сказал Симонов. — Те темпы, которые демонстрирует сеть по открытию магазинов как в нашей области, так и в соседних территориях, — радуют».

В рамках открытия РЦ прошёл форум «Диалог X5», на котором специалисты X5 Retail Group рассказали о лучших практиках работы федерального ритейлера с региональными поставщиками и производителями продуктов питания, а также о контроле качества продукции, требованиях к перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевых продуктов. Местные производители получили консультацию по вопросам взаимодействия с торговыми сетями.

Площадь комплекса составляет 17 тысяч квадратных метров. В распределительном центре четыре зоны, в каждой из которых поддерживается необходимый температурный режим. Для представителей компаний-поставщиков и журналистов была организована экскурсия по всем зонам комплекса.

«Логистика входит в основу нашего бизнеса, — отметила Ольга Наумова. — Соответственно, для нас важно, чтобы в наших магазинах была максимальная доступность и свежесть товаров. Это можно обеспечить через распределительный центр».

Наумова обратила внимание на то, что благодаря открытию логистического комплекса торговая сеть «Пятёрочка» увеличила количество рабочих мест на 190 до 1 150 в Новосибирской области, 2 800 — по Сибири в целом.

Напомним, в августе 2016 года торговая сеть «Пятёрочка» открыла свои первые магазины в Новосибирске.