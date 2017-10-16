Врио губернатора Новосибирской области Травников рассказал о карьерном принципе

Руководители СО РАН и научных институтов рассказали о карьерных принципах на фестивале NAUKA O+, врио губернатора региона признался, сколько специальностей должен сменить человек, узнал 16 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников открыли всероссийский фестиваль науки NAUKA O+ , проходящий под девизом «Время вперёд». Ведущие представители научного сообщества и врио главы региона напутствовали школьников и студентов в ГПНТБ.

«Новосибирск — один большой университет, где учатся более 120 тысяч студентов», — уверен председатель совета ректоров Новосибирска профессор Николай Пустовой. «Инструментом хирурга уже сегодня становится не скальпель, а компьютерная мышка», — высказался замдиректора Национального исследовательского медицинского центра им. Е. Н. Мешалкина Евгений Покушалов.

«Основные глобальные вызовы и приоритеты волнуют не только науку, но и наше государство, которые Ваше поколение должно воспринимать как лидирующую идею», — подчеркнул председатель СО РАН, академик Валентин Пармон.

«В современных условиях человек на протяжении жизни меняет от трёх до пяти специальностей и компетенций», — сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Он призвал выбирать «не просто будущую профессию, а дело всей жизни».

Андрей Травников с 1992 года работал на нескольких должностях в сортопрокатном цехе бывшего Череповецкого металлургического комбината — нынешнего ОАО «Северсталь», согласно официальной биографии на сайте правительства Новосибирской области. С 2006 года Травников был гендиректором ООО «Электроремонт».

В 2010 году он начал карьеру чиновника как первый заммэра Череповца, затем стал первым замгубернатора Вологодской области, заместителем полпреда Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и, наконец, был назначен мэром Вологды.

Напомним, что 10 октября врио губернатора Травников уволил правительство Новосибирской области.