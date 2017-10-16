Вспышку кишечного гриппа в школе проверит прокуратура Иркутской области

Прокуратура Братска проверит массовый случай заболевания «кишечным гриппом» в одной из средних школ, норовирусом за два дня заразились 22 школьника, узнал 16 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Иркутской области.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла 12-14 октября в Иркутской области. По данным прокуратуры Братска, острой кишечной инфекцией заразились 22 ученика из МБОУ СОШ № 36.

Школа предупредила родителей и учащихся о вспышке норовируса — «кишечного гриппа», узнал корреспондент Сиб.фм на официальном сайте учебного заведения. Прокуратура обещала дать оценку руководству школы по созданию безопасных условий.

Напомним, что 22 сентября следователи начали проверку массового отравления школьников в Хакасии.