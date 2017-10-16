 

Житель Новосибирска сообщил о «минировании» торгового центра из-за ссоры с охранником — МВД

 16 октября, 15:00
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Житель Новосибирска сообщил о «минировании» торгового центра из-за ссоры с охранником &mdash; МВД
Фото с сайта pixabay.com

Сотрудники полиции в Новосибирске задержали местного жителя, который сообщил о «бомбе» возле торгового центра «Крестьянская слобода» в Заельцовском районе, чтобы отомстить охраннику, рассказал корреспонденту Сиб.фм 16 октября начальник отделения организации взаимодействия со СМИ майор внутренней службы Антон Сурнин.

15 октября около 19:15 в дежурную часть полиции позвонил мужчина и сказал, что возле торгового центра заложена бомба. На место выехали полицейские, они не нашли каких-либо опасных предметов. Сотрудники полиции и ФСБ задержали 28-летнего жителя Новосибирска. По его словам, он сообщил о ложном минировании ради мести охраннику торгового центра, с которым поссорился.

«Человек находился на территории торгового центра, будучи нетрезвым, это не понравилось охраннику, и на этой почве у них произошёл конфликт. Когда охранник выгнал его, мужчина отошёл недалеко от здания и позвонил в полицию с личного мобильного телефона», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Антон Сурнин.

Также он добавил, что людей не эвакуировали, потому что посетителей в торговом центре на тот момент не было. Правоохранители проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Напомним, что 9 октября в новосибирских школах снова начались массовые эвакуации детей и учителей.

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