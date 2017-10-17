 

Депутат красноярского горсовета обвинён в хищении бюджетных средств

 17 октября, 18:21
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Депутат красноярского горсовета обвинён в хищении бюджетных средств
Валерий Быков (справа), фото с сайта krasnoyarsk-gorsovet.ru

Один из депутатов горсовета Красноярска попал под уголовное преследование в связи с незаконным получением 11 млн рублей бюджетных субсидий на строительство овощехранилища, узнал корреспондент Сиб.фм 17 октября из сообщения регионального следкома.

Имя депутата не называется, однако указанная в пресс-релизе должность парламентария, занимаемая им в аграрной компании, свидетельствует о том, что речь идёт о племяннике известного красноярского предпринимателя Анатолия Быкова Валерии Быкове, избиравшемся при поддержке партии «Патриоты России». Согласно данным на официальном сайте горсовета, с 2013 по 2016 годы депутат исполнял обязанности генерального директора ООО «Деметра».

По предварительной версии следствия, в мае 2015 года у народного избранника возник преступный умысел: он задумал обманным путём получить субсидию на компенсацию части затрат на строительство промышленного овощехранилища на территории предприятия. Такая выплата с 2006 года предусмотрена краевым законом о господдержке АПК.

Исполняющий обязанности директора заказал у специалистов проектную документацию, содержащую заведомо ложные сведения, в том числе завышенные данные о сумме строительства овощехранилища. После этого депутат сдал составленные документы в правительство края и получил 11 млн рублей в виде субсидии, которые и были затем использованы на нужды предприятия.

Документы вызвали подозрение у сотрудников управления по экономической безопасности и противодействию коррупции регионального главка МВД. По собранным ими материалам краевой следком возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере», максимальная санкция статьи — 10 лет лишения свободы.

По месту жительства подозреваемого, в офисе агропромышленного предприятия, а также в министерстве сельского хозяйства Красноярского края уже проведена выемка документов. Состоялся допрос подозреваемого, назначены почерковедческая и судебно-техническая экспертизы.

Напомним, в 2015 году под уголовное преследование попал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Антон Бочаров, обвинённый в мошенничестве с квартирой при строительстве молодёжного жилищно-строительного кооператива «У озера».

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