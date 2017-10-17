Новосибирский художник Лоскутов добился обжалования штрафа за икону Pussy Riot в ЕСПЧ

Организатор Новосибирской «Монстрации» Артём Лоскутов обжаловал штраф пятилетней давности за плакаты со стилизацией Pussy Riot под икону, Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу, узнал 17 октября корреспондент Сиб.фм из официального «Твиттера» художника kissmyba.

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Артёма Лоскутова на штраф. Об этом рассказал интернет-изданию «Медиазона» юрист международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Автор «Запрещёнки» Артём Лоскутов посчитал, что представители власти нарушили право на свободу выражения мнения, закреплённое в статье 10 Европейской Конвенции о защите прав человека. ЕСПЧ в Страсбурге направил вопросы правительству РФ с требованием ответа до 22 января 2018 года.

Вечером 11 марта 2012 года плакаты, стилизованные под иконы Пресвятой Богородицы «Знамение», появились на лайтбоксах Новосибирска около Вознесенского собора и на Вокзальной магистрали. На рисунках была изображена женщина с синим чулком на голове, держащая на руках девочку с косичками.

7 июня 2012 года Артём Лоскутов получил три повестки в суд. Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал Лоскутова на 500 рублей в первом процессе.

«Я избрал позицию, что я не отрицаю размещение баннера, но категорически не согласен со вменяемым мне мотивом. Я это делал не для того, чтобы кого-то оскорбить, а совсем наоборот — подчеркнуть единые базовые ценности различных религий. Символика матери с ребёнком представляет неоспоримую ценность как для православных, так и для сторонников Pussy Riot», — рассказал тогда Артём Лоскутов.

На слушания второго процесса в Центральном районном суде художника не пустили из-за опоздания. На третьем процессе Артём Лоскутов отрицал авторство третьего плаката, выражая своё отношение к обвинению.

Напомним, что в январе 2013 года Центральный районный суд Новосибирска с подачи прокуратуры и РПЦ признал незаконным любое распространение в интернете «иконы Pussy Riot» авторства новосибирских художников Артёма Лоскутова и Марии Киселёвой и включил её в Общефедеральный реестр информации, распространение которой в интернете запрещено.