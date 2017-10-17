Мужчина похитил 50 табличек с могил на кладбище в Красноярском крае

Полицейские проводят проверку в отношении жителя города Енисейска в Красноярском крае — он подозревается в краже 50 металлических табличек с памятников на кладбище, узнал корреспондент Сиб.фм 17 октября из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратился мужчина, который рассказал о том, что с памятника умершего родственника пропала табличка.

Правоохранители выяснили, что к пропаже может быть причастен 23-летний житель города Енисейска. Оперативники забрали у него 50 надгробных табличек.

Мужчина рассказал, что «таблички похищал с надгробий, чтобы сдать их в пункты приёма цветного лома». Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в августе работник сельского кладбища в Иркутской области был найден мёртвым в вырытой им же могиле, предположительной причиной смерти стало переохлаждение.