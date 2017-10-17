Новосибирские волонтёры нашли 36 кошек у женщины-инвалида

Пожилая жительница Новосибирска перевезла в квартиру парализованную сестру и её 36 кошек — зоозащитники с ветеринаром начали лечить, кормить и пристраивать животных, узнал 17 октября корреспондент Сиб.фм в благотворительном фонде «Варежка».

Новосибирские зоозащитники помогли 80-летней женщине справиться с содержанием 36 кошек. Волонтёры БФ «Варежка» вместе с ветеринарным врачом пришли в квартиру к женщине 13 октября.

Хозяйка квартиры поселила у себя пожилую сестру, прикованную к постели после ДТП и её питомцев. Добровольцы насчитали 36 котов, кошек и котят, а также привезли им корм.

Работа по надеванию ошейников и осмотру длилась с 21:00 до 02:00. Некоторые кошки устроили сражение, а волонтёры отделались несколькими укусами и царапинами, при этом ни одна кошка не пострадала. Осмотр ветеринара показал, что кошки страдают от отодектоза, глистов и блошиного дерматита.

«Блохи ходят по кошкам сплошным ковром». У ребят, много повидавших за годы помощи животным, шевелились волосы от увиденного. Кошек буквально съедают снаружи и изнутри«, — сообщили в группе БФ «Варежка» в сети «ВКонтакте».

По словам зоозащитников, пожилая хозяйка квартиры активно старается помочь животным и пристроить их в добрые руки. Санобработка животных от паразитов запланирована на 20 октября.

Волонтёры просят помощи в закупке 72 доз препарата «Стронгхолд», который подействует на все виды паразитов. Оптовая закупка со скидкой обойдётся в 18 512 рубля, благотворительная помощь нужна в рамках этой суммы.

Напомним, что в июле 2017 года зоозащитник из Новосибирска нарисовал комикс о правильном разведении кошек.