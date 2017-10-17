 

Новосибирский фотограф Слава Gelio Степанов опубликовал снимки олимпийского стадиона в Токио

 17 октября, 08:00
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Новосибирский фотограф Слава Gelio Степанов опубликовал снимки олимпийского стадиона в Токио
Фото Славы Gelio Степанова с сайта www.gelio.livejournal.com

Новосибирский автор известных урбанистических фотосъёмок с высоты птичьего полёта Слава Gelio Степанов опубликовал репортаж из 63 фото пейзажей столицы Японии и заснял строительство стадиона к Олимпиаде 2020 года, узнал 17 октября корреспондент Сиб.фм из живого журнала Gelio.

Новосибирский фотограф выложил репортаж об уникальной архитектуре 23 районов Токио. Слава Gelio Степанов сопроводил снимки с вертолёта комментариями о наиболее значимых и интересных объектах столицы Японии — крупнейшей городской экономики мира.

«Современная дорожная система не спасает Токио от автомобильных заторов. Правда, „затором“ в столице Японии называют не мёртвый „затык потока“, как у нас, а снижение скорости ниже 40 км/ч», — сообщил Слава Gelio Степанов.

По словам фотографа-путешественника, автотрассы в Токио нередко возводят в пять уровней.



«Общая протяжённость автодорог составляет около 28 тысяч километров, при этом 10 % из них составляют скоростные магистрали. По этой дорожной сети ездит около 5,5 млн автомобилей. По Москве, где дорожная сеть насчитывает почти 3,6 тысячи километров, ездит сопоставимое количество машин...» — заметил Слава Gelio Степанов.

В кадр попали знаменитые объекты, в том числе Tokyo Tower 1950-х годов постройки, переход у станции Сибуя, где ждал хозяина пёс Хатико, башня «Небесное древо» высотой более 610 метров, небоскрёб Roppongi Hills Mori Tower высотой в 54 этажа.

Напомним, что 7 сентября фотографии из проекта о Сибири «Родинки на карте» новосибирского фотографа-блогера Валерия Кламма представили на передвижной выставке «Метагеография» в Лондоне.

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