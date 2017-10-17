 

Новосибирский оперный театр даст старт проекту радиотрансляций «Опера XXI»

 17 октября, 18:15
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Новосибирский оперный театр даст старт проекту радиотрансляций «Опера XXI»
Триллер-опера «Бал-маскарад», фото предоставлено пиар-службой новосибирской оперы

«Бал-Маскарад» Новосибирского театра оперы и балета положит старт радиотрансляциям шедевров мировой оперной классики «Опера XXI» — совместному всероссийскому проекту «Радио России», «Радио России — Культура» и социальной сети «Одноклассники», рассказала корреспонденту Сиб.фм 17 октября сотрудник PR-службы «Радио России» Юлия Санжаревская.

20 октября состоится первая трансляция проекта «Опера XXI», которая откроет «Театральный сезон в „Одноклассниках“». Старт проекту даст премьера триллер-оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад» в Новосибирском театре оперы и балета. Во время трансляции оперы со слушателями в прямом эфире будут российский музыкальный критик Артём Варгафтик и ведущая программ на «Радио России» Людмила Борзяк.

Особенность проекта в том, что оперу можно будет не только слушать, но и смотреть в реальном времени.

«Радио сегодня — это не только звук. Видеотрансляции опер и спектаклей — одно из модных направлений культурной жизни, возможность для миллионов людей присутствовать, не присутствуя. Классика и авангард, звёзды и талантливая молодёжь, а также современные концепции и находки оперы XXI века», — написали в релизе авторы проекта.

«Опера XXI» позволит услышать и увидеть самые яркие спектакли музыкально-драматической сцены России с комментариями постановщиков, музыкальных критиков и радиоведущих. Также в радиоэфире можно будет узнавать новости культурной жизни регионов России. Выдающиеся представители культуры будут давать комментарии и отвечать на вопросы в «Открытой студии ОК Live» в соцсети «Одноклассники» и в прямом эфире «Радио России — Культура».

Юлия Санжаревская пояснила корреспонденту Сиб.фм, что другие оперы новосибирского театра проектом пока не запланированы. Стартовав в Новосибирске, проект перейдёт в другие города: Самару, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург.

Напомним, в октябре гендиректор новосибирского оперного театра Владимир Кехман заключил контракт с оперным певцом и дирижёром Дмитрием Корчаком.

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